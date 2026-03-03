Елизара Янева спечели първия си мач в Търнава

Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара.

18-годишната българка разгроми номер 256 в световната ранглиста Анастасия Тихонова (Русия) с 6:1, 6:2. Срещата продължи само 76 минути.

Българката поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част отново дръпна с 5:0 и без проблеми затвори мача.

Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от двубоя между четвъртата поставена в схемата Греет Минен (Белгия) и Барбора Палицова (Чехия).

Изабелла Шиникова постигна две победи в квалификациите и в първия кръг на основната схема ще срещне срещу друга тенисистка, преминала през квалификациите - Синсин Яо (Китай).

В надпреварата на двойки Шиникова и Ън-хие Ли (Република Корея) ще стартират срещу Мери Люис (САЩ) и Доминика Пирохова (Словакия).