Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кисимов позира предфинално с Алкарас

Кисимов позира предфинално с Алкарас

  • 31 яну 2026 | 01:27
  • 219
  • 0
Кисимов позира предфинално с Алкарас

Димитър Кисимов и партньорът му Конър Дойг от ЮАР се снимаха със световния номер едно в мъжкия тенис Карлос Алкарас.

Тримата позираха непосредствено след успешния ден за младите състезатели, в който се класираха за финала на двойки при юношите след победа на полуфиналите в Australian Open срещу Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия) с 6:3, 4:6, 10:6.

Огромен успех! Димитър Кисимов е на финал на Australian Open
Огромен успех! Димитър Кисимов е на финал на Australian Open

Алкарас също имаше специален ден и се класира на финала на сингъл при мъжете след 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 срещу Александър Зверев от Германия и ще спори за първа титла в Австралия.

Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев
Физически проблеми не спряха сърцатия Алкарас за победа в епичен дуел със Зверев

Димитър Кисимов стана десетият българин, който ще играе финал на турнир от Големия шлем при юношите и девойките. Той и Конър Дойг ще излязат на корта в спор за титлата в днешния 31-ви януари (събота) и ще спорят с австралийската двойка Имерали Ибраими – Купър Коуз.

СНИМКА: Българска федерация по тенис// Facebook

Следвай ни:

Още от Тенис

Синер: Приемам загубата като урок, Ноле беше по-добър

Синер: Приемам загубата като урок, Ноле беше по-добър

  • 30 яну 2026 | 19:55
  • 3158
  • 0
Джокович след епичната победа: Нямам думи!

Джокович след епичната победа: Нямам думи!

  • 30 яну 2026 | 18:07
  • 7060
  • 0
Карлос Алкарас имитира Фернандо Алонсо след победата над Зверев в Мелбърн

Карлос Алкарас имитира Фернандо Алонсо след победата над Зверев в Мелбърн

  • 30 яну 2026 | 17:34
  • 2702
  • 2
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 29017
  • 48
Ден 13 на Australian Open: Ясни са финалистите при мъжете, българин ще играе за титла в Мелбърн

Ден 13 на Australian Open: Ясни са финалистите при мъжете, българин ще играе за титла в Мелбърн

  • 30 яну 2026 | 16:30
  • 56142
  • 48
Пьотр Нестеров влезе в топ 4 на турнира в Монастир

Пьотр Нестеров влезе в топ 4 на турнира в Монастир

  • 30 яну 2026 | 14:35
  • 601
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 74573
  • 129
Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 22867
  • 68
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 88064
  • 32
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 31307
  • 132
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 50874
  • 16
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 29017
  • 48