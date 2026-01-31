Кисимов позира предфинално с Алкарас

Димитър Кисимов и партньорът му Конър Дойг от ЮАР се снимаха със световния номер едно в мъжкия тенис Карлос Алкарас.

Тримата позираха непосредствено след успешния ден за младите състезатели, в който се класираха за финала на двойки при юношите след победа на полуфиналите в Australian Open срещу Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия) с 6:3, 4:6, 10:6.

Алкарас също имаше специален ден и се класира на финала на сингъл при мъжете след 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 срещу Александър Зверев от Германия и ще спори за първа титла в Австралия.

Димитър Кисимов стана десетият българин, който ще играе финал на турнир от Големия шлем при юношите и девойките. Той и Конър Дойг ще излязат на корта в спор за титлата в днешния 31-ви януари (събота) и ще спорят с австралийската двойка Имерали Ибраими – Купър Коуз.



СНИМКА: Българска федерация по тенис// Facebook