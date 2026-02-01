Очаквайте на живо: Новак Джокович - Карлос Алкарас

Новак Джокович и Карлос Алкарас се изправят един срещу друг от 10:30 часа във финала на Australian Open, който със сигурност ще има исторически пропорции.

След като постигнаха измъквания в стил "Худини" на полуфиналите, Алкарас и Джокович сега са в търсене на своето място в историята във финала на Australian Open. Разделени от 16 години, Алкарас и Джокович се намират на двата полюса на кариерите си и преследват напълно различни исторически постижения.

22-годишният Алкарас се стреми да стане най-младият тенисист, завършил кариерен "Голям шлем". На пътя му обаче стои 38-годишният Джокович – най-титулуваният мъжки шампион в историята на турнирите от "Големия шлем". Сърбинът има толкова трофеи от Australian Open, колкото и загуби на първия турнир от сезона – по 10, а сега преследва още един рекорд: да стане най-възрастният шампион в историята на надпреварата.

„Историята е на карта за двама ни всеки път, когато играем“, каза Джокович за съперничеството си с Алкарас. „Финалът на Голям шлем е с огромен залог, но за мен той не е по-различен от всеки друг голям мач, който играя.“

Дългоочакваният финал повдига и друг въпрос: кой от двамата ще успее да бръкне най-дълбоко в резервите си и да направи още едно героично усилие? В петък Алкарас спечели най-дългия полуфинал в историята на турнира, отстранявайки миналогодишния финалист Александър Зверев в трилър от 5 часа и 27 минути. „Избутахме телата си до крайния предел“, каза след това испанецът.

Междувременно Джокович оцеля срещу двукратния действащ шампион Яник Синер след четири часа и девет минути в мач, който сърбинът определи като „едно от най-добрите ми представяния през последното десетилетие“.

Кой ще може да направи още едно епично усилие?

„Биологично погледнато, мисля, че за него ще е малко по-лесно да се възстанови“, каза Джокович за Алкарас. „Моята подготовка е такава, каквато трябва да бъде, а миналата година тук го победих, също в изтощителен мач. Да видим колко свежи ще успеем да бъдем и двамата.“

Алкарас победи Джокович в последния им сблъсък на миналогодишния US Open, но след мача не спести похвали за физическото състояние на сърбина: „Физически изглежда на 25 години, така че да поддържа това ниво на 38 е впечатляващо.“

Разликите между Алкарас и Джокович са били минимални през цялото им междупоколенческо съперничество. Само преди 12 месеца Джокович победи Алкарас в Rod Laver Arena. Сърбинът води с 5-4 в предишните им мачове, но е загубил три от петте им двубоя на турнирите от "Големия шлем".

След загубата от Алкарас в Ню Йорк миналия септември Джокович говори откровено за сблъсъците със самия Алкарас и със Синер – двамата заедно спечелиха последните осем титли от "Големия шлем".

„В бъдеще ще ми бъде много трудно да преодолея препятствието Синер и Алкарас във формат три от пет сета на големите шлемове“, призна тогава Джокович. „Мисля, че имам по-добър шанс в мачове два от три сета, но в три от пет е много трудно.“

Но, както напомни Джокович на интервюиращия на корта Джим Къриър в петък, това би било „трудно, но не и невъзможно“.

С шампионски чек от 4 150 000 долара на карта, сблъсъкът между Джокович и Алкарас обещава да бъде истинска битка от основната линия. Ако миналогодишният им дуел в Мелбърн е показателен, двамата ще удрят силно топката и ще разчитат на тенис с първи удар, диктувайки играта с яростна агресия. Очаква се и двамата да разтягат съперника от ъгъл до ъгъл, тествайки физическите му възможности още в началото.

Ретурните точки могат да се окажат решаващи, потенциално променяйки инерцията и изхода от мача. В последната им среща Джокович спечели едва 16% (8/50) от точките при ретур на първи сервис, по-малко от половината от 34-те процента (19/56), постигнати от Алкарас по пътя към победа в два сета.

Независимо от победителя, рекордните книги ще бъдат пренаписани.

„Очаквам го с нетърпение“, каза Джокович. „Играя тенис на най-високо ниво главно, за да мога да достигам до финалите на "Големия шлем.“

Алкарас добави: „Много съм щастлив да играя първия си финал в Мелбърн. Това беше нещо, което преследвах дълго време – шансът да се боря за титлата.“

