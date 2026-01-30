Популярни
Карлос Алкарас имитира Фернандо Алонсо след победата над Зверев в Мелбърн

  • 30 яну 2026 | 17:34
Световният №1 в мъжкия тенис Карлос Алкарас изимитира едно от най-емблематичните празненства на двукратния световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо след победата си срещу Александър Зверев на полуфинала на Australian Open по-рано днес.

След успеха си в Мелбърн младият испанецът застана на левия си крак, разпервайки ръце в страни. По този начин той копира начинът, по който Алонсо отпразнува своя триумф в Гран При на Япония през 2006 година, с който реално тогавашният пилот на Рено си гарантира своята втора поредна световна титла.

Това не е първият случай, в който Алкарас прави препратка към своя сънародник след успех в мач. През 2023 година той написа „33 скоро“ на камера край корта след една от победите си на Откритото първенство на Маями, визирайки 33-тата победа във Формула 1, която Алонсо и до ден днешен преследва.

Снимки: Imago

