Макенроу с удоволствие би бил треньор на Алкарас

  • 2 фев 2026 | 18:59
  • 459
  • 0
Тенис легендата Джон Макенроу коментира възможността да бъде треньор на водача в световната ранглиста Карлос Алкарас след първия му триумф на Откритото първенство на Австралия. Испанецът стана най-младият тенисист в историята, спечелил и четирите титли от Големия шлем.

Точно преди Откритото първенство на Австралия стана ясно, че Алкарас се е разделил с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро, който беше заместен от Самуел Лопес - партньорство, което започна по най-добрия начин в Мелбърн.

Макенроу, който многократно е заявявал, че Карлос Алкарас е любимият му играч, беше попитан за възможността да поеме подобен ангажимент и призна, че би се интересувал от присъединяване към треньорския екип на испанеца.

„Тези, които са ме чували да коментирам мачовете, знаят, че Алкарас е може би любимият ми играч. Лудост е на какво е способен на корта, а дори не е особено висок. Честно казано, бих се радвал. Не знам доколко наистина бих имал какво да кажа“, заяви 66-годишният бивш тенисист в интервю за испанския вестник El Pais.

