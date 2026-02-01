Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

  1 фев 2026 | 14:22
  • 204
  • 0
Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

Новак Джокович поздрави Карлос Алкарас за успеха му във финала на Australian Open, а не пропусна да отдаде уважение и на Рафаел Надал, който наблюдаваше на живо от трибуните на "Род Лейвър арена".

Джокович призна, че не е очаквал да бъде на този етап от турнира и да участва в церемонията по награждаването. Също така той заяви, че не е ясно дали ще се върне в Мелбърн догодина.

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

"Поздравления, Карлос – невероятен турнир и невероятни няколко седмици. Това, което направи, може да се опише с една дума: историческо. Това е легендарно и ти пожелавам всичко най-добро за остатъка от кариерата ти.

Ти си млад като мен и съм сигурен, че ще се срещаме още много пъти през следващите 10 години… не!

Бях подготвил реч и за победа, и за загуба. Но искам да бъда кратък – това е моментът на Карлос. Никога досега в Австралия не съм усещал толкова много любов и подкрепа. Опитах се да ви я върна през годините с добър тенис.

Искам да се обърна и към легендарния Рафаел Надал, който е на трибуните. Очевидно е много странно да те виждам там, а не тук на корта. Искам само да кажа, че беше чест да споделям корта с теб, а това ти да си тук и да гледаш финала е нещо, което ми се случва за първи път.

Чувството е малко странно, но благодаря ти, че си тук. Испанските легенди са твърде много – тази вечер се чувстваше като двама срещу един, не беше честно!

Винаги вярвам в себе си и това е абсолютно необходимо, когато играеш на това ниво срещу невероятни състезатели като Яник Синер и Карлос Алкарас.

Но трябва да бъда честен – не мислех, че отново ще стоя на церемонията по закриването на турнир от "Големия шлем". Бог знае какво ще се случи утре, но пътят беше невероятен. Обичам ви всички“, каза Джокович.

