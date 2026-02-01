Джокович: Браво, Карлитос, малки титане! Достоен шампион!

Носителят на рекордните 24 титли от "Големия шлем" Новак Джокович поздрави с емоционална публикация във Фейсбук новия шампион на Australian Open Карлос Алкарас. Испанецът надви сърбина в 4 сета, за да триумфира за първи път в Мелбърн и да оформи своя кариерен "Голям шлем".

"Битка за вековете. И на вековете. Дадох всичко от себе си днес. Не се оказа достатъчно.

Браво, Карлитос, малки титане, млад магьоснико от Оз. Достоен шампион, огромен талант, прекрасна личност и творец на история.

И много любов за Австралия. Няма друго място като щастливия "Шлем" и няма по-добра атмосфера от тази, която изпитах в последните два мача. Завинаги благодарен. Доскоро", написа в официалния си профил във Фейсбук 38-годишната легенда.

Снимки: Gettyimages