Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шампионът на двойки от "Големия шлем" Димитър Кисимов се завръща в България след големия успех в Австралия
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович: Браво, Карлитос, малки титане! Достоен шампион!

Джокович: Браво, Карлитос, малки титане! Достоен шампион!

  • 1 фев 2026 | 21:52
  • 700
  • 1

Носителят на рекордните 24 титли от "Големия шлем" Новак Джокович поздрави с емоционална публикация във Фейсбук новия шампион на Australian Open Карлос Алкарас. Испанецът надви сърбина в 4 сета, за да триумфира за първи път в Мелбърн и да оформи своя кариерен "Голям шлем".

"Битка за вековете. И на вековете. Дадох всичко от себе си днес. Не се оказа достатъчно.

Браво, Карлитос, малки титане, млад магьоснико от Оз. Достоен шампион, огромен талант, прекрасна личност и творец на история.

И много любов за Австралия. Няма друго място като щастливия "Шлем" и няма по-добра атмосфера от тази, която изпитах в последните два мача. Завинаги благодарен. Доскоро", написа в официалния си профил във Фейсбук 38-годишната легенда.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Испанка сложи край на участието на Вики Томова в Румъния

Испанка сложи край на участието на Вики Томова в Румъния

  • 1 фев 2026 | 19:57
  • 705
  • 0
Рекордите на Алкарас след триумфа на Australian Open

Рекордите на Алкарас след триумфа на Australian Open

  • 1 фев 2026 | 18:53
  • 1087
  • 1
Елизара Янева загуби финала на турнир в Порто

Елизара Янева загуби финала на турнир в Порто

  • 1 фев 2026 | 18:18
  • 557
  • 1
Нестеров спечели седмата титла в кариерата си

Нестеров спечели седмата титла в кариерата си

  • 1 фев 2026 | 15:21
  • 1001
  • 1
Алкарас към Джокович: Много ми харесва да те гледам как играеш

Алкарас към Джокович: Много ми харесва да те гледам как играеш

  • 1 фев 2026 | 14:31
  • 3952
  • 1
Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

  • 1 фев 2026 | 14:22
  • 13739
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 40733
  • 220
Шампионът Кисимов се завръща на родна земя

Шампионът Кисимов се завръща на родна земя

  • 1 фев 2026 | 21:22
  • 1482
  • 0
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 42325
  • 348
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 31056
  • 64
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 17684
  • 82
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 3348
  • 0