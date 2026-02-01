Популярни
Алкарас към Джокович: Много ми харесва да те гледам как играеш

  • 1 фев 2026 | 14:31
  • 778
  • 1
Алкарас към Джокович: Много ми харесва да те гледам как играеш

Шампионът в Австралия Карлос Алкарас се изказа ласкаво и почтително към Новак Джокович, когото победи на финала и влезе в историята като най-младия тенисист, осъществил кариерен "голям шлем".

„Уау. Преди всичко искам да говоря за Новак. Той със сигурност заслужава овации", започна Алкарас.

Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно
Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

"Говорите за това как аз правя невероятни неща, но това, което ти правиш, е вдъхновяващо. Не само за тенисистите, а за спортисти по целия свят. Всеки ден влагаш правилния труд.

Толкова много ми харесва да те гледам как играеш. За мен беше чест да споделям съблекалнята с теб и да излизам на корта срещу теб. Благодаря ти.

Никой не знае колко много съм работил, за да спечеля този трофей.

Преследвах този момент толкова дълго. Знам, че беше емоционално влакче на ужасите – за мен и за моя екип. Минахме през много неща, но свършихме правилната работа. Този трофей е и ваш. Нямам търпение да се върна тук догодина", завърши Алкарас.

