Братът на Джокович напуснал дома си в Дубай заради бомбени атаки

Джордже Джокович е бил принуден да напусне дома си в Дубай заради ирански удар с дрон през уикенда, съобщават медии. 30-годишният Джокович живее в апартамент със съпругата си Сашка и малкия им син Александър.

Най-малкият брат на тенис легендата Новак Джокович е взел решение да напусне жилището си в Дубай след експлозия в центъра на града. В събота Израел и САЩ предприеха атака срещу Техеран, което доведе до ответни действия от страна на иранските сили.

Local channels are publishing footage of the strike on Dubai. https://t.co/Tm43OXFTuX pic.twitter.com/SkGN8q3uci — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Впоследствие няколко държави, включително Обединените арабски емирства, са били засегнати от ирански удари, а конфликтът продължава да ескалира. Джордже, който е известен и с дейността си в бизнес страната на тениса, е базиран в Дубай и е решил да напусне дома си заедно със съпругата си.

Сръбското издание Telegraf съобщи в събота, че Джордже и съпругата му Сашка са напуснали жилището си в Дубай, което се намира в близост до Бурдж Халифа. По информация на изданието семейството е в безопасност, но напълно разбираемо е притеснено от ескалиращото напрежение.

През 2022 г. Джордже се ожени за модела Сашка Веселинов, която е племенница на сръбския политик Драган Веселинов. Преди две години Джокович и съпругата му посрещнаха на бял свят сина си Александър.

Колаж: telegraf.rs