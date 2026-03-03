Популярни
От Къриър до Федерер и Джокович - кои легенди са постигали "слънчев дубъл"

  • 3 март 2026 | 16:24
  • 416
  • 1
От сухите пустинни условия в Индиън Уелс до лепкавата влажност на Маями, т.нар. "слънчев дубъл" е предизвикателство, което малцина са успели да покорят, тръгвайки си с двата трофея.

Само седем мъже са печелили в един и същи сезон както в Индиън Уелс, така и в Маями, като списъкът е доминиран от бивши №1 в света.

Новак Джокович е триумфирал в "слънчев дубъл" рекордните четири пъти, докато Роджър Федерер го е постигал три пъти. Швейцарецът е и последният тенисист, който е успял в това – през 2017 година.

Карлос Алкарас, Яник Синер и Даниил Медведев – трима от общо 29-е членове на клуба на световните №1 в ATP – са сред играчите, които предстои да започнат своя опит да се присъединят към елитната група, триумфирала едновременно в Индиън Уелс и Маями в рамките на един сезон.

Джим Къриър става първият носител на "слънчев дубъл" през 1991 г., едва на 20-годишна възраст. Американецът започва турнира в Индиън Уелс като №26 в ранглистата на PIF ATP, преди да направи пробив, който определя кариерата му – не само в Калифорния и Южна Флорида, но и през целия сезон.

Куриер, който се нуждае от тайбрек в петия сет, за да спечели тричасовия и 30-минутен финал в Индиън Уелс срещу французина Ги Форже, по-късно през годината печели първата си титла от Големия шлем – Ролан Гарос. С опустошителния си форхенд от вътрешната страна на корта той достига и до финала на US Open, което му помага да се изкачи до №1 в света за първи път през 1992 г.

Сънародникът на Къриър – Пийт Сампрас – повтаря подвига през 1994 г. Сампрас тогава е №1 в света, но пристига в Индиън Уелс, все още търсейки ритъма си на турнира, след като е спечелил само седем мача в първите си пет участия. През 1994 г. обаче той прави пълен обрат, печелейки финала в Индиън Уелс в пет сета, а две седмици по-късно успешно защитава титлата си в Маями.

Финалът в Маями през 1994 г., един от общо 34-те сблъсъка в между Сампрас и Андре Агаси, често се помни заради спортсменството на Агаси. След като разбира, че Сампрас страда от стомашен проблем, Агаси се съгласява финалът да бъде отложен за следващия ден, за да даде време на съперника си да се възстанови. „Ако не можех да победя Пийт, когато е здрав, не заслужавах да спечеля турнира“, казва Агаси тогава, цитиран от The New York Times.

През 1998 г. чилиецът Марсело Риос печели слънчев дубъл и си осигурява изкачване до №1 в света. Риос започва сезона като №10 в ранглистата на ATP, но само за три месеца достига върха. В Индиън Уелс той губи само един сет – драматичен тайбрек във втория сет на финала срещу Грег Руседски, спечелен от британеца със 17:15, което показва колко трудно е било дори да се вземе сет от чилиеца по време на този поход.

В Маями за Риос залогът е двоен – с титла той става №1 в света. Поставеният под №3 тенисист постига това, побеждавайки Агаси във финала.

Агаси получава своя момент под светлините на слънчев дубъл три години по-късно – през 2001 г. Американецът побеждава трима играчи от топ 10 в двата турнира, включително успех в два сета срещу големия си съперник Сампрас на финала в Индиън Уелс.

След това идват Федерер и Джокович – единствените играчи, които са печелили слънчев дубъл повече от веднъж. През 2005 г. надеждите на Федерер да постигне това за първи път висят на косъм. Швейцарецът прави невероятен обрат от 0:2 сета във финала в Маями срещу не кой да е, а Рафаел Надал. Драматичният финал между Федерер и Надал идва само година след първата им среща, която по случайност също е на същото място. Впоследствие двамата ще се изправят един срещу друг общо 40 пъти в забележителните си кариери.

През 2006 г. Федерер играе на съвсем друго ниво. В рамките на слънчев дубъл той губи само два сета в 12 мача – показател за доминацията му в началото на сезона. В първите три месеца на 2006 г. Федерер губи само един мач.

Говорейки за доминиращи серии, походът на Джокович през 2011 г. се нарежда сред най-великите. Сърбинът печели първите си 41 мача за сезона, включително триумфи в Индиън Уелс и Маями. Той побеждава Федерер и Надал съответно на полуфинала и финала в Индиън Уелс, а след това отново надделява над испанеца в мача за титлата в Маями.

Джокович превръща слънчев дубъл в своя територия в периода 2014–2016 г., като печели двата турнира три поредни години. През 2016 г. тенисистът от Белград, който държи рекорда от 428 седмици като №1 в ранглистата на ATP, елиминира четирима играчи от топ 10 в двата турнира.

От пробива на Къриър през 1991 г. до рекордната доминация на Джокович, слънчев дубъл остава рядко изпитание: спечелиш ли едновременно Индиън Уелс и Маями, си предопределен за легендарен статут.

