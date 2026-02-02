Джокович за Алкарас: Резултатите са доказателство за неговата вече звездна кариера

Сръбският тенисист Новак Джокович изживя контрастни емоции, докато размишляваше върху пропусната възможност да спечели 11-та титла от Откритото първенство на Австралия. На 38 години Джокович демонстрира едно от страхотните си представяния, за да победи двукратния шампион Яник Синер на полуфиналите, но отстъпи пред водача в световната ранглиста Карлос Алкарас с 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Преследването на рекордната 25-та титла от Големия шлем мотивира сърбина през последните няколко години, но последният му триумф остава на Откритото първенство на САЩ през 2023-а. Той ще бъде на 39 години за „Ролан Гарос“ през пролетта и знае, че възможностите му намаляват, пише агенция ДПА.

„Имам вяра и винаги съм имал увереност и визия да спечеля турнир от Големия шлем, да спечеля и на друго място, да спечеля навсякъде, където играя, но сега не го очаквах“, коментира Новак Джокович.

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

„Различно е. Намалих очакванията си през последните няколко години, което мисля, че ми позволява да се освободя от част от ненужния допълнителен стрес. Винаги има напрежение, стрес и натиск и просто не искам да бъда претоварен от това. Също така е хубаво да не си винаги основен фаворит за спечелване на турнирите от Големия шлем. Мисля, че това дава малко допълнителна мотивация, когато става въпрос за последните кръгове на надпревара от Шлема. Успях да победя Яник, който е двукратен шампион в Австралия, а и беше спечелил последните четири - пет мача срещу мен в пет сета, така че много се гордея с това. Невероятен мач, невероятно постижение. Невероятно постижение е за мен да мога да играя финали, да съм на няколко сета разстояние, може би да спечеля турнира. Разбира се, след загуба чувството е горчиво, но въпреки това трябва да съм доволен от този резултат“, продължи Джокович, който се намира в позицията, в която толкова много претенденти са се изправяли срещу него, Рафаел Надал и Роджър Федерер, а победата над един от тримата големи означаваше просто, че друг се появява на пътя ти.

Алкарас към Джокович: Много ми харесва да те гледам как играеш

Това трио едва ли е могло да си представи, че толкова скоро ще се появи тенисист, който не само ще конкурира постиженията им, но и има възможност да ги надмине, като Карлос Алкарас е най-младият състезател, реализирал кариерен Голям шлем с всички четири големи титли.

„Резултатите са доказателство за неговата вече звездна кариера“, продължи Джокович, който беше спечелил само една титла от Големия шлем на същата възраст като 22-годишния Алкарас.

Джокович: Браво, Карлитос, малки титане! Достоен шампион!

„Той заслужава всяка частица от похвалите, които получава от своите връстници, но и от цялата тенис общност. Карлос е много приятен млад мъж. С добри ценности, хубаво семейство. Разбира се, вече е легендарен тенисист, който е оставил огромен отпечатък в историята на тениса, само на 22 години. Това е супер впечатляващо, няма съмнение. Подобри се физически и психически по отношение на играта. Непрекъснато търси да усъвършенства себе си и играта си, което е точно манталитетът, който трябва да се подхранва за един шампион“, каза още сръбският тенисист.