Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 918
  • 0

Майкъл Карик по всяка вероятност ще бъде назначен за временен мениджър на Манчестър Юнайтед през тази седмица. До снощи се считаше, че Оле Гунар Солскяер е големият фаворит за поста, като ръководството на “червените дяволи” водеше разговори и с двамата. Ситуацията обаче се е променила.

Според Фабрицио Романо Карик е имал много позитивна комуникация с ИНЕОС и ръководството на Манчестър Юнайтед и вярва, че той ще бъде назначен. Големият прогрес в разговорите е бил регистриран в последните 12 часа. Солскяер все още очаква решението на клуба. “Гардиън” и “Сън” също твърдят, че Карик е фаворит.

Бившият английски халф, който в момента е на 44 години, временно бе начело на Юнайтед между ноември и декември 2021, когато наследи именно Солскяер. След това в продължение на три години бе начело на Мидълзбро.

Според някои източници спортният директор Джейсън Уилкокс, който е водил разговорите с двамата, настоява за назначението на Карик.

Бен Джейкъбс твърди, че решението ще бъде взето днес.

Снимки: Gettyimages

