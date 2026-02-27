Ето кой с кого може да се срещне в ЛК

Плейофите в Лигата на конференциите приключиха и вече са ясни всички участници в 1/8-финалите на турнира. В рамките на днешния 27-и февруари (петък) ще бъде изтеглен и жребият, който ще представи не само двойките за втория етап от директните елиминации, но ще начертае пътя до големия финал на турнира на 27-и май на Ред Бул Арена в Лайпциг, Германия. Очаква се жребият да започне около 15:00 часа в централата на УЕФА, непосредствено след като приключи и тегленето в по-силния турнир Лига Европа.

Победителите от плейофите, които се изиграха вчера вечерта, ще се присъединят към финиширалите в топ 8 на груповата фаза.

Ето и възможните двойки за 1/8-финалите:

Лех Познан/Самсунспор - Райо Валекано/Шахтьор Донецк

АЗ Алкмаар/Целие - АЕК/Спарта Прага

Кристъл Палас/Сигма Оломуц - Майнц 05/АЕК Ларнака

Фиорентина/Риека - Страсбург/Ракув

