Славия 0:0 ЦСКА 1948

  • 27 фев 2026 | 17:45
  • 3821
  • 4
Славия и ЦСКА 1948 играят при резултат 0:0 в двубой от 23-тия кръг на efbet Лига.

Домакините записаха три поредни загуби от началото на пролетния полусезон и се смъкнаха до осмата позиция в класирането. "Червените" пък започнаха втория дял от кампанията с успех над Монтана (1:0), след което отстъпиха последователно на ЦСКА (0:2) и Левски (1:3) и вече се намират на четвъртото място.

В третата минута Лаша Двали стреля с глава покрай вратата.

Стартови състави:

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 15. Давид Малембана, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 73. Иван Минчев (К), 13. Илиян Стефанов, 77. Емил Стоев, 18. Кристиян Балов, 10. Янис Гермуш;

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 2. Даниел Медина, 21. Лаша Двали, 6. Егор Пархоменко, 22. Огнен Гашевич, 8. Йоан Маниен, 23. Флориан Кребс, 20. Браян Собреро, 67. Фредерик Масиел, 93. Мамаду Диало, 77. Елиас Франко.

Снимки: Борислав Трошев

