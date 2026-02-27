11-те на Монтана и Ботев (Пд)

Станаха ясни титулярните състави на Монтана и Ботев (Пловдив), които се изправят един срещу друг в двубой от 23-тия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Огоста" стартира в 15:15 часа, а главен съдия е Драгомир Драганов.

Домакините се намират на дъното в класирането, като имат едва три успеха от началото на сезона. "Канарчетата", които шокираха Лудогорец в предния кръг на "Колежа", пък заемат 11-ата позиция.

Монтана - Ботев (Пловдив)



Стартови състави:

Монтана: 1. Марсио Роса, 16. Давид Кармона, 3. Албин Линер, 13. Жоржиньо Соарес, 14. Димитър Буров, 5. Ивайло Марков, 24. Ангелос Цингарас, 23. Антон Тунгаров, 10. Александър Тодоров, 7. Борис Димитров, 9. Филип Ежике;

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 17. Николай Минков, 42. Ивайло Видев, 19. Антоан Конте, 27. Браян-Антони Хайн, 14. Карлос Алгара, 77. Лукас Араухо, 10. Емерсон Родригес, 11. Педро Игор, 8. Тодор Неделев, 30. Франклин Маскоте.