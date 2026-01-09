Популярни
  Манчестър Юнайтед
  2. Манчестър Юнайтед
  Ман Юнайтед обещава 4 млн. евро на Солскяер за класиране в топ 4

Ман Юнайтед обещава 4 млн. евро на Солскяер за класиране в топ 4

  • 9 яну 2026 | 21:54
  • 937
  • 2

Манчестър Юнайтед ще плати на Оле Гунар Солскяер близо 4 милиона паунда премия, ако норвежецът успее да изведе "червените дяволи" до участие в Шампионската лига, съобщават британските медии в петък. Специалистът е пред завръщане на "Олд Трафорд" до края на сезона след уволнението на мениджъра Рубен Аморим по-рано през тази седмица.

Седмичната заплата на Солскяер вероятно ще достигне най-много до 60 хиляди британски лири по време на втория му престой начело на 20-кратните шампиони на Англия. Общото годишно възнаграждение на норвежеца ще бъде около 3 милиона паунда.

Оле Гунар Солскяер получаваше по 7,2 милиона лири на сезон по време на първия си престой в Юнайтед между 2018 и 2021 година.

В момента отборът от Манчестър е воден от Дарън Флетчър.

Снимки: Gettyimages

