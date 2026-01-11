Популярни
  • 11 яну 2026 | 03:10
  • 404
  • 0
На Острова твърдят, че трансферът на Зиркзее се провалил след уволнението на Аморим

Планираният трансфер на нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее в Рома през зимния трансферен прозорец се провали след уволнението на мениджъра на “червените дяволи” Рубен Аморим, съобщава The Sun.

Според съобщенията, Манчестър Юнайтед е променил позицията си относно играча и е отложил плановете за напускането му от клуба.

По-рано беше съобщено, че нападателят е проявил интерес към преминаване в Рома и е бил впечатлен от възможностите за развитие в отбора от Вечния град.

Договорът на Зиркзее с английския клуб е до 2029 г. През този сезон футболистът е записал 10 участия в мачове от Премиър лийг, в които е вкарал 1 гол. Според портала Transfermarkt, стойността му е 25 млн евро.

