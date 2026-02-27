Ханзи Флик: Не празнувам, че не се паднахме срещу ПСЖ

След като Барселона си върна първото място в Ла Лига, сега тимът ще го брани при домакинството си на Виляреал. Мачът е в събота от 17:15 часа. Това ще и двубой №101 за наставника Ханзи Флик начело на тима. Ето какво заяви треньорът по редица теми преди срещата:

Какъв мач очаквате?

Помним последния ни двубой срещу Виляреал — постигнахме победа (2:0) с доза късмет. Те имаха много възможности. Не бива да допускаме ненужни грешки и трябва да играем в нашия стил.

Какво мислите за жребия за Шампионската лига?

Нюкасъл разполага с фантастичен отбор, видяхме го, когато играхме там. Не празнувам, че няма да играем с ПСЖ. Винаги трябва да уважаваш съперника — всички искат да стигнат до финала, и те също. Трябва да играем на максималното си ниво в Шампионската лига. Всички отбори там са много силни и с високо качество. Да играеш срещу Атлетико Мадрид или Тотнъм, ако продължим напред, също е много трудно. Фантастично е да имаме тази възможност, но трябва да уважаваме всички съперници.

Виждате ли подобрение в тима ви по време на тренировките?

Тези две седмици бяха важни, но в крайна сметка всичко се свежда до това как играеш в мача и как се справяш в единоборствата срещу съперника. До паузата за националните отбори имаме седем срещи, а утре е първата възможност да започнем да играме по-добре.

Как ще замените Де Йонг?

Не ни харесва, когато даден състезател не може да играе, особено футболист с качествата на Френки. Това не е лесен момент, но също така ни дава възможност да играят други футболисти. Опитвам се да гледам положителната страна.

Притесняват ли ви контузиите в халфовата линия?

Всички отбори имат проблеми и това е нещо, което трябва да управляваме. Имаме много качество в състава и различни опции, с които да играем. Гледам на това като на възможност други играчи да получат шанс — фокусираме се върху това, с което разполагаме.

Поддържате ли още контакт с Лапорта? Чувствате ли се щастлив в клуба, след като достигнахте 100 мача?

Това е голяма чест да достигна тази бройка мачове. За мен беше мечта да тренирам този клуб и се наслаждавам на всеки ден с тези играчи и този клуб. А относно Лапорта - не поддържам контакт с него, защото вече не е президент, но му желая всичко най-добро.

В ключовия момент от сезона ли сте?

Пътят все още е дълъг, но е като миналия сезон. Когато печелиш мачове, остава с един по-малко, в който съперниците могат да заемат първото място. Важно е да продължим да работим добре, за да можем да побеждаваме.

Вие сте третият треньор на Барселона с най-добри резултати в първите 100 мача. Гордеете ли се?

Никога не обръщам внимание на статистиката. В края на сезона най-важното е да си на първо място. Гледам как да се подобряваме ден след ден. Това е нашата работа — на щаба и моята — стремим се играчите да достигнат най-добрата си версия.

Виждате ли се още 100 мача в Барса?

Защо не? Казвал съм го и преди — наслаждавам се на града, на отбора и на клуба. Огромна чест е да тренирам Барса, а играчите вършат фантастична работа. Всички трябва да се гордеят с този отбор.

В идеална форма ли е отборът в момента?

Ако ме бяхте попитали преди мача с Атлетико, пак щях да кажа „да“. Фокусирани сме върху това какво можем да подобрим и върху целите си. Все още имаме възможност да се развиваме и да продължим да печелим мачове — това е най-важното.

Подобри ли се точността (идването навреме), след като вече има финансови санкции за закъснения в тима?

Възрастта не ми влияе… винаги беше стресиращо да гледам часовника и затова говорих с капитаните. Не ми харесва този натиск да трябва аз да вземам решения. Обсъдихме го и им казах, че те ще решат. И досега няма нито секунда закъснение, така че предполагам, че е било добро решение.