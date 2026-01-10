Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Аморим се вбесил, че спортният директор на Ман Юнайтед действал като мендижър в сянка

Аморим се вбесил, че спортният директор на Ман Юнайтед действал като мендижър в сянка

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 756
  • 1

Спортният директор на Манчестър Юнайтед Джейсън Уилкокс е действал като мениджър в сянка и именно това е една от основните причини за разразилия се сериозен конфликт с вече бившия мениджър на тима Рубен Аморим, твърди вестник “Сън”. Уилкокс често е присъствал на тренировъчното игрище, наблюдавайки заниманията на тима, а на срещата между двете страни в деня преди двубоя с Лийдс, шефът е подчертал, че Аморим е треньор на тима, давайки ясни насоки как очаква да се промени тактиката на тима, призовавайки за повече гъвкавост в подхода и тактическа вариативност. Това е било поредно такова действие от страна на бившия шеф на школата на Манчестър Сити и основната причина зад публичното изказване на наставника, който след двубоя с йоркшърци неколкократно подчерта, че е пристигнал на “Олд Трафорд” в ролята на мениджър, а не просто на треньор на отбора. Това избухване на бившия треньор на Спортинг (Лисабон) пък сякаш се превърна в катализатор на последвалото вече публично напрежение и уволнението на Аморим на след два дни.

В момента начело на Манчестър Юнайтед е Дарън Флетчър, който до момента водеше отбора на “червените дяволи” до 18 години, но очакванията в местната преса са, че през следващата седмица ще бъде назначен нов временен мениджър, който ще поеме тима до края на настоящия сезон, а в следващите месеци ще се работи за привличането на подходящ постоянен наставник през лятото.

Снимки: Imago

