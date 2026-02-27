Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Вижте възможните двойки на осминафиналите в Лига Европа

Вижте възможните двойки на осминафиналите в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 03:44
  • 199
  • 0
Вижте възможните двойки на осминафиналите в Лига Европа

В днешния 27-и февруари (петък) в централата на УЕФА в Швейцария ще се изтегли жребият за директните елиминации в Лига Европа. Той ще определи не само всички двойки на 1/8-финалите, но и ще стане ясно кои тимове биха могли да се срещнат и напред по целия си път до самия финал в Истанбул на "Водафон Арена" на 20 май 2026 г. За съжаление българският евробоец отпадна след загуба от Ференцварош с 0:2 в Будапеща и няма да бъде част от този жребий.

Лудогорец отново на българска земя
Лудогорец отново на българска земя

Според новия регламент на УЕФА клубовете се групират по двойки според класирането им в груповата фаза относно жребия за 1/8-финалите. Поставени ще бъдат отборите, финиширали в топ 8 на основната схема, и именно те ще бъдат в различни урни заедно с другите тимове, преодоляли плейофите.

Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа
Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

Така Лил и Селта, които отстраниха Цървена Звезда и ПАОК, предстои да срещнат първия и втория – Лион или Астън Вила, като жребият ще определи двете двойки. Панатинайкос и Нотингам Форест са в една урна с третия и четвъртия – Бетис и Мидтиланд. Ференцварош, на чието място можеше да е Лудогорец, и Щутгарт ще бъдат в компанията на португалските Порто и Брага, които бяха пети и шести в основната схема. Последните два тима от топ 8 – Фрайбург и Рома, са срещу някой измежду Генк и Болоня.

Самата процедура по теглене е изключително интересна и цели да разпредели отборите в два потока – условно наречени „сребърен“ и „оранжев“ – до самия финал.

За целта се използват четири купи, всяка от които съдържа топките с имената на съответната двойка поставени отбори. Тегленето започва от най-ниско класираните (7-о и 8-о място) и завършва с лидерите (1-во и 2-ро място).

От купата с отборите, класирани на 7-о и 8-о място, се изтегля една топка. Първият изтеглен отбор се позиционира в „сребърния“ поток на схемата. Веднага след това се тегли и вторият тим от двойката, който автоматично отива в „оранжевия“ поток. Процедурата се повтаря последователно и за останалите поставени двойки, като по този начин схемата на елиминациите се запълва изцяло.

Следващата седмица евробойците почиват и първите 1/8-финални сблъсъци предстоят на 12-и март, а реваншите ще бъдат на 19-и. Вече е ясно кога ще бъдат и останалите двубои до края на директните елиминации. 1/4-финалите са на 9-и и 16-и април, а спорът кой отива на големия финал ще се реши на 30-и април и 7-и май. Последната спирка на “Водафон Арена” в Истанбул пък е на 20-и май.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ето кой с кого може да се срещне в ЛК

Ето кой с кого може да се срещне в ЛК

  • 27 фев 2026 | 03:27
  • 137
  • 0
ВАР посече Лозана в добавеното време

ВАР посече Лозана в добавеното време

  • 27 фев 2026 | 01:03
  • 356
  • 0
Лех (Познан) стигна осминафиналите

Лех (Познан) стигна осминафиналите

  • 27 фев 2026 | 00:48
  • 400
  • 0
Динамо направи нужното, за да стигне до продължения, но накрая Генк възтържествува

Динамо направи нужното, за да стигне до продължения, но накрая Генк възтържествува

  • 27 фев 2026 | 00:35
  • 849
  • 0
Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 00:33
  • 33393
  • 2
Европейският палач на Левски продължи в ЛК след бой по арменци

Европейският палач на Левски продължи в ЛК след бой по арменци

  • 27 фев 2026 | 00:26
  • 621
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

  • 26 фев 2026 | 21:44
  • 59516
  • 533
Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 00:33
  • 33393
  • 2
Лудогорец отново на българска земя

Лудогорец отново на българска земя

  • 27 фев 2026 | 02:12
  • 1185
  • 4
Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

  • 26 фев 2026 | 22:33
  • 17975
  • 17
Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

  • 27 фев 2026 | 00:06
  • 16184
  • 0
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 24326
  • 139