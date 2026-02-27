Вижте възможните двойки на осминафиналите в Лига Европа

В днешния 27-и февруари (петък) в централата на УЕФА в Швейцария ще се изтегли жребият за директните елиминации в Лига Европа. Той ще определи не само всички двойки на 1/8-финалите, но и ще стане ясно кои тимове биха могли да се срещнат и напред по целия си път до самия финал в Истанбул на "Водафон Арена" на 20 май 2026 г. За съжаление българският евробоец отпадна след загуба от Ференцварош с 0:2 в Будапеща и няма да бъде част от този жребий.

Според новия регламент на УЕФА клубовете се групират по двойки според класирането им в груповата фаза относно жребия за 1/8-финалите. Поставени ще бъдат отборите, финиширали в топ 8 на основната схема, и именно те ще бъдат в различни урни заедно с другите тимове, преодоляли плейофите.

Така Лил и Селта, които отстраниха Цървена Звезда и ПАОК, предстои да срещнат първия и втория – Лион или Астън Вила, като жребият ще определи двете двойки. Панатинайкос и Нотингам Форест са в една урна с третия и четвъртия – Бетис и Мидтиланд. Ференцварош, на чието място можеше да е Лудогорец, и Щутгарт ще бъдат в компанията на португалските Порто и Брага, които бяха пети и шести в основната схема. Последните два тима от топ 8 – Фрайбург и Рома, са срещу някой измежду Генк и Болоня.

Самата процедура по теглене е изключително интересна и цели да разпредели отборите в два потока – условно наречени „сребърен“ и „оранжев“ – до самия финал.

За целта се използват четири купи, всяка от които съдържа топките с имената на съответната двойка поставени отбори. Тегленето започва от най-ниско класираните (7-о и 8-о място) и завършва с лидерите (1-во и 2-ро място).

Ferencváros' impressive turnaround or Panathinaikos' dramatic win? 🤔#UELPOTW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 27, 2026

От купата с отборите, класирани на 7-о и 8-о място, се изтегля една топка. Първият изтеглен отбор се позиционира в „сребърния“ поток на схемата. Веднага след това се тегли и вторият тим от двойката, който автоматично отива в „оранжевия“ поток. Процедурата се повтаря последователно и за останалите поставени двойки, като по този начин схемата на елиминациите се запълва изцяло.

The story of the knockout phase play-offs 📖#UEL pic.twitter.com/LT3eXaVZ1m — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2026

Следващата седмица евробойците почиват и първите 1/8-финални сблъсъци предстоят на 12-и март, а реваншите ще бъдат на 19-и. Вече е ясно кога ще бъдат и останалите двубои до края на директните елиминации. 1/4-финалите са на 9-и и 16-и април, а спорът кой отива на големия финал ще се реши на 30-и април и 7-и май. Последната спирка на “Водафон Арена” в Истанбул пък е на 20-и май.