Еди Хау за спекулациите: Нищо не мога да направя, въпросът е как реагират играчите

Старши треньорът на Нюкасъл Еди Хау коментира поредните слухове, които свързват играчи на “свраките” с трансфери, след като се появи информация, че Арсенал се интересува от Антъни Гордън. Специалистът заяви, че Гордън трябва да остане “напълно концентриран”, а самият играч сподели, че това са “пълни глупости”.

Миналото лято Нюкасъл продаде Александър Исак на Ливърпул за 125 милиона лири, но трансферът бе свързан със стачка на играча и проблеми и за двата клуба. Попитан как ще избегне подобна сага, Хау отговори: “Не съм сигурен, че мога да направя много. Информацията за Гордън е новина за мен, но сме по средата на сезона, предстоят някои от най-големите мачове в кариерата му, а кой знае какво ще се случи с него на ниво национални отбори през лятото. Той няма време да се оглежда, а трябва да бъде напълно концентриран върху предстоящите мачове”.

How's your March looking? Not as tough as Newcastle United's.



Eddie Howe's side will face Manchester United, Manchester City, Barcelona twice, Chelsea and Sunderland in the Tyne-Wear derby in the space of 18 days. pic.twitter.com/EiEHzTSgI3 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 27, 2026

Освен Гордън спекулациите имаше и за Сандро Тонали и Тино Ливраменто. “Вашата индустрия създава тези истории. Аз съм малко отделен от това. Ако не четеш такива неща, не знаеш кой играч с кой отбор свързват. Това не е част само от модерния футбол и не става дума само за Нюкасъл. Много клубове имат подобни проблеми. Въпросът е как играчите реагират. Ако им влияе, тогава е негативно. Мисля, че нашите играчи са достатъчно силни, за да го игнорират”, коментира треньорът.

Хау говори и за предстоящия мач срещу Евертън: “Трябва да намерим ритъма си на “Сейнт Джеймсис Парк”, да си върнем доброто усещане на нашия стадион. Това е важно за нас. Евертън се справя добре при гостуванията си този сезон. Те са труден отбор за побеждаване. Дефанзивно са много силни. Исторически, срещу отборите на Дейвид Мойс е трудно да отбележиш гол”.