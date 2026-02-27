Популярни
Еди Хау за спекулациите: Нищо не мога да направя, въпросът е как реагират играчите

  • 27 фев 2026 | 14:27

  • 27 фев 2026 | 14:27
Еди Хау за спекулациите: Нищо не мога да направя, въпросът е как реагират играчите

Старши треньорът на Нюкасъл Еди Хау коментира поредните слухове, които свързват играчи на “свраките” с трансфери, след като се появи информация, че Арсенал се интересува от Антъни Гордън. Специалистът заяви, че Гордън трябва да остане “напълно концентриран”, а самият играч сподели, че това са “пълни глупости”.

Миналото лято Нюкасъл продаде Александър Исак на Ливърпул за 125 милиона лири, но трансферът бе свързан със стачка на играча и проблеми и за двата клуба. Попитан как ще избегне подобна сага, Хау отговори: “Не съм сигурен, че мога да направя много. Информацията за Гордън е новина за мен, но сме по средата на сезона, предстоят някои от най-големите мачове в кариерата му, а кой знае какво ще се случи с него на ниво национални отбори през лятото. Той няма време да се оглежда, а трябва да бъде напълно концентриран върху предстоящите мачове”.

Освен Гордън спекулациите имаше и за Сандро Тонали и Тино Ливраменто. “Вашата индустрия създава тези истории. Аз съм малко отделен от това. Ако не четеш такива неща, не знаеш кой играч с кой отбор свързват. Това не е част само от модерния футбол и не става дума само за Нюкасъл. Много клубове имат подобни проблеми. Въпросът е как играчите реагират. Ако им влияе, тогава е негативно. Мисля, че нашите играчи са достатъчно силни, за да го игнорират”, коментира треньорът.

Хау говори и за предстоящия мач срещу Евертън: “Трябва да намерим ритъма си на “Сейнт Джеймсис Парк”, да си върнем доброто усещане на нашия стадион. Това е важно за нас. Евертън се справя добре при гостуванията си този сезон. Те са труден отбор за побеждаване. Дефанзивно са много силни. Исторически, срещу отборите на Дейвид Мойс е трудно да отбележиш гол”.

