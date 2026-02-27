Популярни
Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 4783
  • 2

Две от трите жалби, които спираха вписването на Асен Златев начело на Федерацията по вдигане на тежести вече не са актуални, научи Sportal.bg. Световният шампион бе избран за президент на щангите на Общо събрание на 15 декември, като заменя на поста досегашният ръководител Стефан Ботев. Изборът обаче бе обжалван от три клуба - ЦСКА, Аполон (Стара Загора) и Христо Бъчваров (Сливен). Първите два не са изпълнили докрай изискванията за постъпване на молба за разглеждане и така техните жалби са оттеглени.

Карлос Насар пред Sportal.bg: Не е сигурно дали ще ходим на Европейското
Карлос Насар пред Sportal.bg: Не е сигурно дали ще ходим на Европейското

Все още активна остава единствено жалбата на клуба на бившия треньор на националния отбор Пламен Братойчев от Сливен. Неговите действия са единствената пречка Златев да встъпи длъжност. Ако не се стигне до решение в близките седмици Федерацията може да бъде обявена във фалит, а Карлос Насар и останалите състезатели да не участват на Европейското първенство в Грузия през април.

Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест
Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

В отговор на неяснотите във вдигането на тежести се подготвя протест от страна на националния отбор и клубове от страната пред Министерство на младежта и спорта на 5 март, а с оглед на блокирането на работата на федерацията от страна на Братойчев се обмисля протест и в Сливен.

