Няма да има тандем между Солскяер и Карик в Манчестър Юнайтед

Вариантът Оле Гунар Солскяер и Майкъл Карик да работят едновременно в Манчестър Юнайтед е все по-малко вероятен, твърди "Скай спортс". Двамата продължават да бъдат големите фаворити за временен мениджър на "червените дяволи". Клубът води разговори с тях от началото на седмицата, като норвежецът изглежда като големия фаворит за поста. Вчера се появиха теории, че Солскяер може да бъде назначен на мениджърската позиция, а англичанинът да стане негов асистент. Този вариант обаче вече не е актуален и клубното ръководство трябва да избере само един от двамата.

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Вчера най-големият сайт в Норвегия обяви, че Солскяер може да подпише своя договор още в петък, но според "Скай спортс" е малко вероятно наследникът на Рубен Аморим да бъде обявен преди неделния двубой с Брайтън от ФА Къп. Източникът добавя, че за момента ръководството е впечатлено от поведението на Дарън Флетчър, който ще води отбора и срещу "чайките".

Рууд ван Нистелрой също остава опция за временен наставник, но Солскяер и Карик са фаворити.

