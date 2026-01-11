Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Временният на Юнайтед: Играчите са крехки и трябва да се укрепят

Временният на Юнайтед: Играчите са крехки и трябва да се укрепят

  • 11 яну 2026 | 23:05
  • 1034
  • 4

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Дарън Флетчър заяви, че новият наставник на клуба трябва да възстанови увереността на отбора. Флетчър бе начело в последните два мача след уволнението на Рубен Аморим преди шест дни, включително и загубата от Брайтън с 1:2 в третия кръг на ФА Къп.

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

“Но те трябва да се обединят. За мен най-важното е този, който ги води, да ги обедини. Само те са в тази ситуация, само те могат да изградат увереност, като постигнат някои резултати. Искаш да играеш красив футбол, но първо трябва да намериш начин да спечелиш, а след като го направиш, с упорита работа, нагласа и приложение, може да не е красиво понякога, но оттам нататък можеш да растеш и да градиш. Тогава може да дойде бързият, вълнуващ футбол.

Може да се види, че играчите са крехки и трябва да се укрепят. Сега зависи от тях, те трябва да реагират. Увереността е едно от най-мощните неща във футбола и когато я нямаш, трябва да се мобилизираш, да спечелиш, да се бориш, да се трудиш, да работиш, да печелиш мачове и тогава увереността се връща”, каза Флетчър.

