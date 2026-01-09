Рой Кийн посочи своя фаворит за нов мениджър на Манчестър Юнайтед

Легендата на Манчестър Юнайтед Рой Кийн разкри, че мениджърът на Нюкасъл Еди Хау е неговият предпочитан избор за заместник на уволнения Рубен Аморим. „Червените дяволи“ се разделиха с португалеца в понеделник, след като той отправи остри критики към ръководството на клуба след равенството 1:1 с Лийдс през изминалия уикенд.

Дарън Флетчър, който води отбора при равенството 2:2 срещу Бърнли в сряда, временно води "червените дяволи", докато клубът търси наставник, който да поеме тима до края на сезона. Сред спряганите имена от ръководството на гранда от Висшата лига, който заема седмо място в класирането след три разочароващи равенства, са Оле Гунар Солскяер, Рууд ван Нистелрой и Майкъл Карик.

Запитан от Sky Sports дали бившият му съотборник Солскяер, който имаше успешен период като временен мениджър след уволнението на Жозе Моуриньо през сезон 2018-19, би бил правилният избор отново, Кийн отговори: „Може да ми изброите 20 имена и пак ще кажа същото. Който и да дойде, му желая всичко най-добро. Дали мисля, че това е правилният или грешният отговор? Не знам. Ако е до края на сезона, мисля, че Оле ще се справи добре. Дали виждам Оле като мениджър за следващите четири или пет сезона, който да върне Юнайтед в битката за титлата? Вероятно не.“

Притиснат от водещия на "Скай Спортс" Дейвид Джоунс да назове мениджъра, когото би назначил, Кийн отговори след кратък размисъл: „Бих избрал Еди Хау. Харесвам го. Харесва ми това, което е постигнал, неговият стил на работа. Той има много мачове зад гърба си и когато отборите му са във форма, играят добър футбол. Знам, че не е за всеки, ще има и своите критици, но ми харесва това, което направи в Нюкасъл и Борнемут. Той е водил отбори в 700-800 мача, а все още е млад. Обожавам спокойствието му и мисля, че понякога Манчестър Юнайтед се нуждае точно от това“, добави ирландецът.

„Видяхме предишния мениджър – харесвам хора с емоция, очевидно и аз съм доста емоционален, – но мисля, че неговото спокойствие, това, което постигна в Нюкасъл, класиранията за Шампионската лига, спечелването на Купата (на лигата)... Бих се радвал да го видя начело.“

В четвъртък Нюкасъл на Хау изпревари Манчестър Юнайтед и се изкачи на пето място в класирането след зрелищна победа с 4:3 над Лийдс, дошла след гол в последната минута на Харви Барнс в 12-ата минута на добавеното време. По време на петгодишния си престой на „Сейнт Джеймсис Парк“ Хау помогна на Нюкасъл да се утвърди като претендент за топ 4 всеки сезон, като на два пъти класира „свраките“ за Шампионската лига. Хау записа името си в историята на Нюкасъл през 2025 г., когато изведе клуба до първия му домашен трофей от 70 години насам, печелейки Купата на лигата след победа с 2:1 над Ливърпул на финала.

