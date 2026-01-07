Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 1878
  • 0

Ръководството на Манчестър Юнайтед е потърсило бившия треньор на Интер Симоне Индзаги за възможността италианецът да замени уволнения Рубен Аморим на мениджърския пост на “червените дяволи”. Информацията е на уважавания италианския журналист Николо Скира, който обаче добавя, че младият специалист е решил да остане в Ал-Хилал и да продължи работата си в саудитския клуб.

Индзаги в първото голямо име, свързвано с ветровитата позиция на “Олд Трафорд”, за което излиза информация за конкретен интерес от страна на клуба.

Според повечето източници на Острова ръководството на Манчестър Юнайтед вече е взело решение да назначи временен мениджър до края на сезона, след което през лятото да има повече опции за постоянно решение. За момента големият фаворит за тази временна роля е бившият мениджър на “червените дяволи” Оле Гунар Солскяер, който от вчера преговаря с клуба. Разговорите са напреднали бързо, като норвежецът е напълно съгласен да подпише краткосрочен договор. Личните му условия не са никакъв проблем.

Според норвежкия VG Sporten Солскяер и Юнайтед вече са се разбрали и бившият нападател ще подпише официално своя договор в петък, защото утре ще се върне в родината си за погребението на легендата Аге Харейде, който почина в края на миналата година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Сити ще търси стабилизиране след двете поредни равенства

Манчестър Сити ще търси стабилизиране след двете поредни равенства

  • 7 яну 2026 | 07:28
  • 1379
  • 0
Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

  • 7 яну 2026 | 07:12
  • 3321
  • 1
Интер рядко греши срещу Парма

Интер рядко греши срещу Парма

  • 7 яну 2026 | 06:52
  • 1659
  • 0
Менян преподписва с Милан до дни

Менян преподписва с Милан до дни

  • 7 яну 2026 | 06:45
  • 1365
  • 0
Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

  • 7 яну 2026 | 05:56
  • 3735
  • 0
Защитник на Ман Сити ще играе в Бундеслигата

Защитник на Ман Сити ще играе в Бундеслигата

  • 7 яну 2026 | 05:11
  • 2912
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 1318
  • 4
Сантос обяви голямата новина за Неймар

Сантос обяви голямата новина за Неймар

  • 7 яну 2026 | 10:39
  • 2898
  • 1
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 29856
  • 5
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 14875
  • 7
Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

  • 7 яну 2026 | 07:12
  • 3321
  • 1