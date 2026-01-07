Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

Ръководството на Манчестър Юнайтед е потърсило бившия треньор на Интер Симоне Индзаги за възможността италианецът да замени уволнения Рубен Аморим на мениджърския пост на “червените дяволи”. Информацията е на уважавания италианския журналист Николо Скира, който обаче добавя, че младият специалист е решил да остане в Ал-Хилал и да продължи работата си в саудитския клуб.

Индзаги в първото голямо име, свързвано с ветровитата позиция на “Олд Трафорд”, за което излиза информация за конкретен интерес от страна на клуба.

Според повечето източници на Острова ръководството на Манчестър Юнайтед вече е взело решение да назначи временен мениджър до края на сезона, след което през лятото да има повече опции за постоянно решение. За момента големият фаворит за тази временна роля е бившият мениджър на “червените дяволи” Оле Гунар Солскяер, който от вчера преговаря с клуба. Разговорите са напреднали бързо, като норвежецът е напълно съгласен да подпише краткосрочен договор. Личните му условия не са никакъв проблем.

Според норвежкия VG Sporten Солскяер и Юнайтед вече са се разбрали и бившият нападател ще подпише официално своя договор в петък, защото утре ще се върне в родината си за погребението на легендата Аге Харейде, който почина в края на миналата година.

