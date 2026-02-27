Обсъждат още една важна промяна в правилата на футбола

Футболните законодатели ще обсъдят в събота (28 февруари) идеята за въвеждане на ново петсекундно ограничение за изпълнение на тъчове и удари от вратата. Това предложение, което е на дневен ред на срещата на IFAB, може да сложи край на настоящата тенденция за дълги хвърляния, която например е актуална в английската Премиър лийг.

Международният борд на футболните асоциации (IFAB) е органът, който могат да променя правилата на играта, които след това трябва да се прилагат в цял свят. Той се състои от футболните асоциации на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, заедно с FIFA, като провежда своята годишна обща среща всяка пролет.

Очаква се сега също така да бъде разширен обхватът на системата VAR, за да включва и решения за втори жълти картони. Срещата на борда ще се проведе в Уелс, като в дневния ред са включени и допълнителни предложения за борба с бавенето на играта.

Смята се, че ако бъде въведено петсекундно ограничение за изпълнение на тъч или удар от вратата, това на практика ще сложи край на нарастващата тенденция във Висшата лига и по-ниските дивизии на Англия (EFL) отборите да използват дълги тъчове като атакуваща тактика.

Въпреки това бордът на IFAB може да реши да тества някои промени в правилата, вместо да ги въвежда за постоянно, като тези правила ще бъдат незадължителни за отделните първенства. По принцип всяка промяна влиза в сила не по-рано от 1 юли (тоест за началото на следващия сезон).

Според вътрешни източници промяната във VAR, която ще включва преразглеждане на втори жълти картони, ще бъде приета без особена съпротива. В момента хората в стаичката нямат право да преразглежда валидността на втори жълт картон.

По-противоречиво е предложението IFAB да обсъди дали VAR може да се намесва при отсъждането на корнери. Смята се, че ФИФА подкрепя тази идея и може да я въведе дори още за идното Световно първенство. От друга страна, както “Скай Спортс” твърди, британските нации са по-скоро против, опасявайки се, че това ще доведе до повече непопулярни прекъсвания на играта за феновете. В момента Премиър лийг има най-ниския процент на намеси на VAR сред петте големи европейски първенства.

Изпълнителният директор на английската ФА Марк Бълингам публично изрази неодобрението си към идеята. Въпреки това Пиерлуиджи Колина, ръководителят на съдиите към ФИФА, е силен застъпник, твърдейки, че VAR ще се намесва само при явни и очевидни грешки при отсъждането на ъглови удари.

Във футболните среди съществува широко разпространено убеждение, че въвеждането на „правилото за осемте секунди“ за вратарите е успешно в борбата с бавенето на играта. Това се дължи до голяма степен на малкото инциденти през сезона, при които вратар е задържал топката за повече от осем секунди, което води до отсъждане на корнер за противника.

Именно поради този успех IFAB ще обсъди допълнителни мерки за ускоряване на играта при спирания.

Как ще работи „правилото за петте секунди“?

Предложенията включват въвеждане на ново „правило за петте секунди“ при изпълнение на удари от вратата и тъчове, според което играчът ще има много кратко време да възобнови играта, преди да бъде наказан. Ако надхвърли петте секунди, тъчът ще бъде отсъден в полза на противника, а ударът от вратата ще се превърне в корнер за атакуващия отбор.

Някои анализатори предполагат, че пет секунди е твърде кратко време, за да могат играчите да се съобразят, а други се опасяват, че организирането на дълги тъчове в такъв времеви интервал ще бъде невъзможно.

Някои съдии също вероятно ще бъдат загрижени, че ако трябва да отброяват визуално времето за вратари с топка в ръце, както и за тъчове и удари от вратата, това може да ги разсейва прекалено много от другите им задължения по време на мача.

Други правила в дневния ред на IFAB включват задължителните 30 секунди, през които играч трябва да остане извън терена, след като е получил медицинска помощ на него. Има предложение този период да бъде удвоен до една минута, както за подобряване на благосъстоянието на играчите, така и като допълнителна мярка срещу симулации и бавене на времето. По подобен начин може да бъде въведено и времево ограничение за извършване на смени, за да се ускори допълнително играта.

Отново, усещането сред британските футболни асоциации е, че 30-секундното правило за играчи, получаващи помощ, работи ефективно в момента, така че може да има известна съпротива срещу въвеждането на тази промяна.

Всяка промяна в правилата, след обсъждане, ще бъде подложена на гласуване в събота. За да бъде прието дадено предложение, е необходимо мнозинство от 75%. Всяка от британските асоциации има по един глас, а ФИФА има четири гласа, което означава, че за промяна на дадено правило са необходими шест от общо осем гласа.