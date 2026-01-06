Популярни
  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 3426
  • 2
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

От Манчестър Юнайтед вече са се свързали с Оле Гунар Солскяер относно възможността той да поеме тима след уволнението на Рубен Аморим, съобщават журналистите Дейвид Орнстийн от "Атлетик" и Флориан Плетенберг от “Скай”. “Червените дяволи” са говорили и с Майкъл Карик, който е друг вариант пред ръководството.

Днес Оле беше заснет усмихнат в района на Чешър в близост до Манчестър, което допълнително засили слуховете, че той може отново да поеме състава от “Олд Трафорд”. В случая шефовете търсят временен мениджър с краткосрочен договор - примерно само до края на сезона.

52-годишният норвежец е без работа, откакто беше уволнен от Бешикташ в началото на този сезон, след като не успя да класира отбора за груповата фаза на Лигата на конференциите.

По време на престоя си в Юнайтед като мениджър Солскяер изведе клуба до трето и после второ място в Премиър лийг през 2019/20 и 2020/21, до финала на Лига Европа през 2021 г. (загубен от Виляреал), но беше уволнен през ноември същата година, когато отборът беше на 7-мо място в първенството.

Майкъл Карик пък игра в клуба 12 години и любопитното е, че беше временен треньор на Юнайтед след уволнението на Солскяер. Той е без работа от миналото лято, след два сезона и половина начело на Мидълзбро.

Междувременно друг бивш футболист на клуба - Джони Еванс, беше назначен за асистент на Дарън Флетчър, който засега ще води Юнайтед срещу Бърнли тази сряда.

