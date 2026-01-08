Гари Невил сравни случващото се в Манчестър Юнайтед с популярен филм

Клубната легенда на Манчестър Юнайтед Гари Невил даде любопитен коментар за случващото се в Манчестър Юнайтед и евентуалното завръщане на мениджърския пост на норвежеца Оле Гунар Солскяер. Именно норвежецът се счита за фаворит за временен заместник на уволнения през тази седмица Рубен Аморим.

Невил, който в момента е анализатор в Sky Sports, заяви: “Мисля, че има елемент на това, което видяхме Ливърпул в продължение на 25-30 години, когато преминаваха през период, в който не печелеха, и преминаваш през цикли... а Юнайтед прави това вече 12 години.

Поставиха Райън (Гигс) начело, после Оле, после се върнаха към познатите момчета, после избраха нов... почти като цикъл, като филм, който всички сме гледали - “Groundhog Day” (б.ред.- “Омагьосан ден”, известен филм с Бил Мъри, чийто герой преживява един и същи ден отново и отново)”, добави бившият десен бек, който в момента е анализатор в Sky Sports.

“Това, което мисля, е, че Оле е човек, който абсолютно обича клуба, познава работата, бил е на тази позиция. Другите имена, които бяха споменати – Майкъл Карик и Рууд ван Нистелрой, са наистина фантастични хора, играл съм с тях в продължение на много години. Те обичат клуба силно, разбират го.

Но все пак те ще бъдат подложени на голям натиск през следващите четири или пет месеца, ако резултатите не са в тяхна полза. Те трябва да бъдат подготвени за това, който и да бъде избран от споменатите трима, пожелавам им всичко най-добро, защото това е трудна роля", добави още той.

