Дийн Хаусен е готов за мачовете от Суперкупата на Испания

Дийн Хаусен, който отсъстваше в първия мач на Реал Мадрид за 2026 г. поради мускулно претоварване, се завърна към груповите занимания по време на тренировката в понеделник в спортния комплекс „Валдебебас“. Така той ще бъде на разположение за Суперкупата на Испания, за която Чаби Алонсо няма да може да разчита на контузените Едер Милитао и Трент Александър-Арнолд, а участието на Килиан Мбапе остава под въпрос.

Реал Мадрид проведе първата от двете си тренировки в испанската столица, преди да отлети за Саудитска Арабия във вторник. Заниманието беше възстановително за играчите, които бяха титуляри в неделя, и с по-висока интензивност за резервите. Добрата новина за Чаби Алонсо беше завръщането в групата на Хаусен, който е възстановен от мускулните си проблеми. Той тренира заедно с Дани Карвахал, който подобрява физическото си състояние, след като отново е в групата два месеца по-късно.

Давид Алаба, Ферлан Менди, Фран Гарсия, Дани Себайос, Арда Гюлер и Франко Мастантуоно също тренираха, първоначално във фитнеса, а след това и на терена, заедно с голяма група юноши от школата.

Междувременно Мбапе започна във фитнеса възстановяването си от навяхването на коляното. Във вторник той ще премине тест, след който ще се реши дали да пътува за Джеда. Милитао и Трент продължават своите възстановителни процеси и са извън сметките за Суперкупата на Испания, където Реал Мадрид излиза на сцената в четвъртък в полуфинален сблъсък срещу Атлетико Мадрид.

Чаби Алонсо ще подготви мача с всички налични играчи във вторник, когато ще се проведе последната тренировка. След края ѝ той ще обяви групата за мача, като ще изчака до последно развитието около Мбапе. След това експедицията ще отлети за Саудитска Арабия в търсене на първия трофей за 2026 година.