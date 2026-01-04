Реал Мадрид 1:0 Бетис

Отборите на Реал Мадрид и Бетис играят при резултат 1:0 на “Бернабеу” в двубоя помежду си от 18-ия кръг на Ла Лига.

Чаби Алонсо е направил четири промени сред титулярите си след победата с 2:0 над Севиля. Получилият травма Дийн Хаусен е заменен в центъра на отбраната от Раул Асенсио и така този път десен бек е Федерико Валверде. Промяна има и вляво, където Алваро Карерас се завръща след наказанието си за сметка на Фран Гарсия. В халфовата линия Арда Гюлер е отстъпил мястото си на Едуардо Камавинга. В нападение контузеният Килиан Мбапе е заменен от Гонсало Гарсия. Гостите пък са подредени в 4-2-3-1 с Кучо Ернандес на върха на атаката.

Преди началото на мача имаше минута мълчание в памет на жертвите на новогодишния пожар в Кран-Монтана. Първият удар дойде в третата минута, когато Валверде пробва несполучливо воле от голяма дистанция. Малко след това Винисиус Жуниор се опита да си изпроси дузпа, но не успя да убеди главния съдия. В 13-ата минута Камавинга отправи далечен шут, който се оказа разочароващ. Четири минути по-късно Родриго също нанесе неуспешен изстрел от голямо разстояние.

Реал Мадрид: Куртоа, Валверде, Асенсио, Рюдигер, Карерас, Камавинга, Чуамени, Белингам, Родриго, Гарсия, Винисиус



Бетис: Вайес, Ортис, Бартра, Натан, Родригес, Рока, Деоса, Антони, Форналс, Руибал, Ернандес

Снимки: Gettyimages