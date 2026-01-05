Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Ван Дайк водил преговори с Реал Мадрид, преди да преподпише с Ливърпул

  • 5 яну 2026 | 01:32
Централният защитник на Ливърпул Вирджил ван Дайк е водил преговори за трансфер в Реал Мадрид, пише испанското издание "Марка". Според информацията представители на играча са били в контакт с Реал и са се надявали на положителна развръзка за сделка с Кралския клуб.

Реал Мадрид обаче предпочете да привлече бившият защитник на Борнемут Дийн Хаусен, след което ван Дайк взе лрешението за удължаване на договора му с Ливърпул, пише "Марка".

Хаусен се присъедини към Реал Мадрид през юни 2025 г. Според съобщения в медиите, трансферната сума е била 62,5 милиона евро. Ван Дайк удължи договора си с Ливърпул до края на сезон 2026/27 през април миналата година.

