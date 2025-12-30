Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Реал Мадрид си върна интереса към Марк Геи, имало е контакт с агентите му

Реал Мадрид си върна интереса към Марк Геи, имало е контакт с агентите му

  30 дек 2025 | 19:20
  • 1198
  • 1
Реал Мадрид си върна интереса към Марк Геи, имало е контакт с агентите му

От Реал Мадрид са възобновили интереса си към Марк Геи и дори са уведомили неговите представители, че са наясно с пазарната му ситуация, твърди “Ас”. 25-годишният английски национал е с изтичащ договор и е искан от голям брой клубове.

През есента имаше информации, че от “Бернабеу” обмислят да преговарят, но на 6 ноември, точно “Ас”, информира, че “белите” са се отказали от него. Изглежда, че сега има възобновен интерес и от Реал дори са заявили, че ще вляват в контакт с агентите му, ако решат да отправят конкретно предложение.

През лятото централният защитник беше близо до Ливърпул. Отделно той е спряган за Барселона, Атлетико Мадрид и Байерн (Мюнхен).

Освен това на Геи, в списъка на Реал Мадрид фигурират и други имена като Ибрахима Конате (Ливърпул, 26 г.) и Дайо Упамекано (Байерн, 27 г.), които също ще станат свободни агенти. Въпреки това, както медиите съобщават, испанският гранд не желае да наддава за нито един футболист. В случаите на Конате и Упамекано техните агенти са започнали да завишават изискванията си за заплата, което ги отдалечава от финансовата рамка, която клубът е определил за тази позиция.

При първоначалния контакт с обкръжението на Геи от Реал Мадрид са изразили притеснение относно слуховете в английската преса, че защитникът вече има сключено споразумение с Ливърпул.

Правилата на ФИФА позволяват на Геи, който е английски национал и ще участва на Световното първенство, да преговаря за нов договор с всеки чуждестранен клуб шест месеца преди изтичането на контракта му с Кристъл Палас. Следователно Реал Мадрид ще може да започне официални преговори с играча още от тази седмица - от 1 януари.

