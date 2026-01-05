Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Многото контузии принудиха Реал Мадрид да върне изгонен лекар

Многото контузии принудиха Реал Мадрид да върне изгонен лекар

  • 5 яну 2026 | 10:33
  • 227
  • 0

Бившият лекар на Реал Мадрид Нико Михич от времето на Зидан и Анчелоти се връща към ежедневната работа с първия отбор. Досега той беше просто съветник в клуба, а сега ще изпълнява ролята на супервайзър. Хърватинът започна работа в клуба през 2017 година, но през ноември 2023 година беше отстранен след поредица от проблеми с контузии.

Сега чашата на търпението преля след травмата на Килиан Мбапе. Както съобщава "Кадена Копе", ръководството оценява ситуацията с контузиите като тревожна. Първото взето решение е завръщането на Нико Михич в медицинския щаб на „белия балет“.

Това е 23-тата контузия в отбора от началото на сезона. От клуба решиха, че трябва да се предприемат мерки не само за намаляване на броя на контузиите, но и най-вече за гарантиране, че точните диагнози и плановете за възстановяване са най-добрите за всяка ситуация и всеки играч.

Михич е върнат към ежедневната работа с първия отбор и отново ще бъде на базата във Валдебебас. Лекарят, който работеше със Зидан и Анчелоти, се завръща, въпреки че всъщност никога не е прекъсвал връзката си с мадридския клуб, изпълнявайки ролята на съветник.

Реал Мадрид ще бори контузиите с изкуствения интелект
Реал Мадрид ще бори контузиите с изкуствения интелект
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси се насочва към защитник на Борусия (Дортмунд)

Челси се насочва към защитник на Борусия (Дортмунд)

  • 5 яну 2026 | 07:34
  • 1413
  • 0
Предложили Осимен на Байерн

Предложили Осимен на Байерн

  • 5 яну 2026 | 06:31
  • 2191
  • 0
Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

  • 5 яну 2026 | 06:08
  • 1703
  • 0
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 05:44
  • 11200
  • 2
Жозе Моуриньо протяга ръце към нападател на Наполи

Жозе Моуриньо протяга ръце към нападател на Наполи

  • 5 яну 2026 | 05:27
  • 2422
  • 0
Луис Диас записа песен

Луис Диас записа песен

  • 5 яну 2026 | 05:00
  • 1950
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 09:36
  • 10601
  • 14
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 3649
  • 2
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 05:44
  • 11200
  • 2
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 16993
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 33743
  • 140
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 41174
  • 56