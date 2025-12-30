Популярни
Реал Мадрид отряза Наполи за наем на Мастантуоно

  • 30 дек 2025 | 04:07
  • 179
  • 0
Реал Мадрид отряза Наполи за наем на Мастантуоно

Наполи е отправил запитване към Реал Мадрид относно възможността да вземе под наем през януари полузащитника Франко Мастантуоно, но предложението е било отхвърлено незабавно, твърди испанският вестник „Marca“.

„Партенопеите“ търсят нови опции в халфовата си линия след кризата с контузени играчи, която извади от строя Кевин де Бройне, Андре-Франк Замбо Ангиса и Били Гилмор. Бюджетът на клуба е ограничен, което означава, че евентуални нови попълнения трябва да бъдат финансирани чрез продажби. Поради тази причина отборът се опитва да си осигури подкрепления под наем. Въпреки това изглежда, че Реал Мадрид не е склонен дори да обмисли варианта да преотстъпи Мастантуоно.

Испанският гранд плати 60 милиона евро, за да привлече играча от Ривър Плейт през лятото, надделявайки в битка с Пари Сен Жермен. Младият аржентинец е само на 18 години и отбеляза първия си гол срещу Леванте, но контузия в слабините в началото на ноември забави неговия прогрес.

От Реал Мадрид остават твърдо убедени, че Мастантуоно трябва да остане в клуба през този сезон, за да се адаптира към европейския футбол, без да бъде изпращан под наем в Наполи.

Снимки: Gettyimages

