Белингам и Винисиус: Тази година беше малко слаба за Реал Мадрид, но ще се завърнем

Джуд Белингам и Винисиус Жуниор, по подобие на Килиан Мбапе, чакат с нетърпение новата година, за да загърбят старата и да се опитат да изведат Реал Мадрид до успехи.

Всички те взеха участие в откритата за запалянковци тренировката на Реал на базата. Такова събитие се провежда всяка година по това време.

“Днес е много красив ден и на целия отбор ни е приятно да виждаме децата заедно с родителите им. За 2026 година си пожелавам трофеи. Феновете го заслужават. 2025-а беше малко слаба и искаме титли”, заяви Белингам.

Винисиус пък добави следното: “Знаем, че трябва да се подобряваме и 2026 година да бъде по-добра. Продължавам да уча много в този клуб и с тази публика. Не беше хубава година, защото обикновено печелим почти всичко, но със сигурност ще се върнем. За следващата си пожелавам здраве, спокойствие и трофеи. Хала Мадрид!“

