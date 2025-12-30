Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Реал Мадрид се включва в битката за Шлотербек

  • 30 дек 2025 | 03:03
  • 123
  • 0
Времето на трансферния пазар е синоним на слухове и краткосрочно-средносрочно планиране, а в Мадрид вече започват да се очертават възможни ходове за следващия сезон. Според германския вестник "Bild", Нико Шлотербек, централен защитник на Борусия (Дортмунд), е едно от имената в списъка с потенциални подкрепления за защитата на Реал Мадрид.

26-годишният германски национал има договор с Дортмунд до 2027 г., но може да напусне още следващото лято, ако постъпи предложение, което се счита за неотхвърлимо. Според същия източник, германският клуб ще бъде готов да преговаря за трансфер на стойност около 70 милиона евро, което отразява силния пазар, който играчът има в момента.

Интересът на Реал Мадрид възниква в контекста на преосмисляне на защитния сектор. Вътрешно не се предвижда Давид Алаба да продължи през следващия сезон, а също така има съмнения относно бъдещето на Антонио Рюдигер, което кара „белия балет“ да проучва алтернативи за укрепване на центъра на защитата.

Шлотербек обаче не е само в полезрението на испанския клуб. Защитникът на Дортмунд също е сочен като цел на Барселона и Ливърпул, два клуба, които следят развитието му в Бундеслигата. Важна фигура в стратегията на германския клуб, централният защитник има 18 мача този сезон, с един отбелязан гол.

Засега е сигурно, че Реал Мадрид не възнамерява да прави ходове на този зимен трансферен пазар, запазвайки предпазлива позиция. Въпреки това, ръководството на „белите“ продължава да следи възможностите, които могат да възникнат, с цел да предвиди решения и да подготви летния пазар, където Шлотербек може да бъде едно от силните имена на масата.

