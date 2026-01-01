Реал Мадрид ще поднови договора на Браим Диас

Реал Мадрид постигна споразумение за удължаване на договора с атакуващия халф Браим Диас, съобщава журналистът на Cadena SER Антон Меана.
Страните ще подпишат контракта до лятото на 2030 г. В договора е включено малко увеличение на заплатата, бонуси и повече игрово време. Настоящото споразумение на Диас изтича през лятото на 2027 г. 26-годишният футболист е изиграл 22 мача този сезон, в които е отбелязал един гол и е дал три асистенции. В момента той участва в Купа на африканските нации в състава на домакините от Мароко.
Снимки: Gettyimages