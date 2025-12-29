Кроос: Чаби ще успее в Реал, стига да получи достатъчно време

Легендата на Реал Мадрид Тони Кроос е убеден, че Чаби Алонсо ще постигне успехи начело на тима, но само ако му бъде дадено достатъчно време. Бъдещето на специалиста на "Сантиаго Бернабеу" остава несигурно по време на коледната пауза в Испания.

В разговор с легендата на Барселона Ромарио, Кроос коментира ситуацията около треньора на Реал Мадрид: „Тук печелиш и никой не е доволен; направиш ли равенство или загубиш, веднага те критикуват. Чаби притежава нужните качества и познава обстановката, но се изисква време, дори и да е почти невъзможно да го получиш в Мадрид“, добави той.

Кроос коментира и преминаването на Ендрик под наем в Лион.

„На 18 години трябва да играеш. Ако нямаш място в Мадрид, по-добре е да отидеш под наем. Точно това направих и аз, когато напуснах Байерн, за да играя в Леверкузен“, допълни германецът.

