  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Кроос: Чаби ще успее в Реал, стига да получи достатъчно време

Кроос: Чаби ще успее в Реал, стига да получи достатъчно време

  • 29 дек 2025 | 07:04
  • 79
  • 0

Легендата на Реал Мадрид Тони Кроос е убеден, че Чаби Алонсо ще постигне успехи начело на тима, но само ако му бъде дадено достатъчно време. Бъдещето на специалиста на "Сантиаго Бернабеу" остава несигурно по време на коледната пауза в Испания.

В разговор с легендата на Барселона Ромарио, Кроос коментира ситуацията около треньора на Реал Мадрид: „Тук печелиш и никой не е доволен; направиш ли равенство или загубиш, веднага те критикуват. Чаби притежава нужните качества и познава обстановката, но се изисква време, дори и да е почти невъзможно да го получиш в Мадрид“, добави той.

Oфициално: Лион взе под наем нападател от Реал Мадрид
Oфициално: Лион взе под наем нападател от Реал Мадрид

Кроос коментира и преминаването на Ендрик под наем в Лион.

„На 18 години трябва да играеш. Ако нямаш място в Мадрид, по-добре е да отидеш под наем. Точно това направих и аз, когато напуснах Байерн, за да играя в Леверкузен“, допълни германецът.

Снимки: Gettyimages

