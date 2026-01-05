Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Ендрик: Последните шест месеца в Реал Мадрид бяха най-хубавите в живота ми

  • 5 яну 2026 | 16:50
  • 202
  • 0
Ендрик, който преди няколко дни премина под наем от Реал Мадрид в Лион, не се сърди, че цяла есен не игра за “белите”. Бразилецът беше дълбока резерва в тима на Чаби Алонсо и записа само три участия. По тази причина той се съгласи до лятото да играе във френския клуб.

“Последните шест месеца бяха най-хубавите в живота ми - започна Ендрик на официалното си представяне. - Имах време, което да прекарвам с жена си. Имах време да изградя своя дом. Без тези неща – без новия дом, без семейството – аз не съм нищо. Сега съм по-добър. Сега съм по-зрял и по-добър човек. Сега се фокусирам върху работата си. Благодаря на Бог и на всички хора, които бяха по пътя ми.”

19-годишният нападател се надява, че в Лига 1 ще му потръгне и ще заслужи място в националния тим на Бразилия за идния Мондиал. Селекционерът на “селесао” Карло Анчелоти беше този, който му помагаше в Реал Мадрид и който го е посъветвал сега да смени клуба.

“Говорих с Анчелоти и той ми даде насоки как да се подобря като играч. Съветите му стигнаха право до сърцето ми. Каза ми: „Тръгни си, развивай футбола си, искам да си щастлив.“ Но решението си бях взел още преди това, въпреки че съветите му бяха важни. Анчелоти беше велик треньор в Реал Мадрид. Следвах всичките му съвети и той ми помогна да развия играта си. Сега трябва да работя, за да играя и да помагам на Лион да печели.”

“За мен беше много важен момент, когато Лион се свърза с мен, за да дойда тук. Беше важен момент за мен, за жена ми и за семейството ми. Фред, моят мениджър, говори с мен и си казахме, че е важно да дойдем тук. Беше важно, за да играя. Когато Бог ми говори, Той ми показва пътя, по който да вървя. Главата ми, сърцето ми са тук, в Лион. Благодаря на Бог и на ръководството на Лион, както и на треньорския щаб, за усилията“, каза още Ендрик.

