  3. Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

  • 5 яну 2026 | 20:56
  • 797
  • 0

Световната шампионка и президент на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева излезе с трогателни думи в социалната мрежа, свързани с кончината на великия футболен специалист Димитър Пенев. Съпругата на героя от САЩ'94 Наско Сираков придружи публикацията си с рефрена от хита на Емил Димитров "Ако си дал".

Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега
Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

"Така сме устроени хората. Май такъв е животът. Когато някой почине се започва едно говорене, едни писания, едно идеализиране… Понякога чак и небивалици… По-късно идват и свободните съчинения, пък даже и очернянето на живота му.Никога не ми е харесвало това. Никога. Възмущавам се истински.Тези, които заслужават трябва да се почитат докато са живи. Да усетят, те, заслужилите, че са оставили в хората любов и уважение с делата си. Да се усмихнат, да им се стоплят душиците… да им стане драго… докато са живи… А когато им дойде времето, да ги изпратиш уважително в последния им път. Според мен така трябва да се прави. Така е редно, а не след дъжд качулка..

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко
Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

Почина великият Димитър Пенев. Той заслужава огромно уважение не само заради успехите му като треньор и футболист, но особено заради човешките му качества. Респект и поклон пред него. Респект към всичките му златни момчета, които се изказаха кратко, но толкова съдържателно… Изпратиха го с много любов, болка и огромно уважение! Почитаха го приживе, показваха му, доказваха му благодарността си. Защото той много е заслужил. Това са истинските и ценни неща. Изпратиха го заедно, както той би искал. Светъл път, Старши. Да е светло на прекрасната ти душа! Поклон пред теб, пред личността ти, пред живота ти и делата ти! Бог да те прости", написа Илиана Раева.

