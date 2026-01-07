Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Новото попълнение на ЦСКА Исак Соле заяви, че е готов да бъде заст от червената армия. Вчера той стана част от “армейците” с договор за три години след трансфера му от Славия.

“Същият град. Различен цвят. Готов съм да бъда част от червената армия. Само ЦСКА“, каза Соле в първата си изява пред клубната медия. Той беше привлечен от тима на Славия.

През 2024 година подписва с “белите”, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя една асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

Соле има мачове за националния отбор на Франция до 17 години, а от 2023 година е част от представителния тим на Централноафриканската република, за който до момента има 12 двубоя. В ЦСКА Исак Соле ще носи фланелка с номер 94.