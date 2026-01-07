Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 1135
  • 4

Отборът на Левски проведе първа тренировка от зимния си подготвителен лагер в Белек, Турция. „Сините“ пристигнаха вечерта на 6 януари в хотел “KAYA PALAZZO”, който ще бъде база на отбора до 27 януари. Теренът, на който се подготвя тима е с отлично тревно покритие и ще се използва единствено от играчите на старши треньора Хулио Веласкес.

Сангаре: Винаги съм се чувствал комфортно в Левски
В сутрешното занимание пълноценно участие взеха всички футболисти. Нападателят Мустафа Сангаре, който пропусна последната тренировка в София, тренира наравно със съотборниците си. За днес, 7 януари е предвидена още една тренировка.

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) се подсили с още един нападател

  • 7 яну 2026 | 02:49
  • 2855
  • 0
Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

  • 7 яну 2026 | 00:28
  • 5283
  • 0
Дебютант класира ПАОК на 1/4-финал, отборът на Алекс Петков също продължава напред

  • 6 яну 2026 | 22:23
  • 2754
  • 0
Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 41167
  • 208
Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател

  • 6 яну 2026 | 20:19
  • 8152
  • 3
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 7907
  • 20
Водещи Новини

Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

  • 7 яну 2026 | 11:55
  • 2190
  • 6
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 4885
  • 14
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 13171
  • 4
Сантос обяви голямата новина за Неймар

  • 7 яну 2026 | 10:39
  • 8231
  • 1
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 33433
  • 5