  Лудогорец
  3. Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 4248
  • 3

Лудогорец ще привлече левият бек Винисиус Ногейра, който е собственост на Халмщад. През миналата година 24-годишният бразилец беше под наем във Волеренга от Норвегия. Футболистът е бил на челно място в трансферния списък на наставника на шампионите Пер-Матиас Хьогмо, който познава добре неговите качества. В момента "орлите" се намират в Белек, където тече ускорената им зимна подготовка. Първият официален мач за годината на тима на Хьогмо е на 22 януари - срещу шотландския гранд Рейнджърс в Лига Европа.

Снимки: Imago

