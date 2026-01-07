Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

Локомотив започна днес своята зимна подготовка. "Черно-белите" стартираха първото си занимание малко след 12:00 часа на помощния терен на "Лаута". На 18 януари тимът заминава на лагер в Турция. Общо 28 футболисти започнаха днес. Един от тях е на проби - Георги Трифонов от Марица. Нови попълнение са Мариян Вангелов и Запро Динев. Към групата има и редица момчета от школата на клуба.

Димитър Илиев е контузен и няма да вземе участие в днешното занимание. Той претърпя интервенция на коляното си, като ще бъде с шина до 22 януари. По-късно ще се присъединят Хуан Переа, Крист Лонгвил, Енцо Еспиноса, Лукас Риян и Франсиско Политино.

Петима футболисти напускат отбора - Петър Андреев, Николай Николаев, Владимир Медвед и Кръстьо Банев, а Ивайло Марков е преотстъпен на Етър.