Сантос обяви голямата новина за Неймар

Неймар удължи договора си със Сантос до края на сезона, обяви бразилският футболен клуб. Предишният контракт на бившия играч на Барселона и Пари Сен Жермен изтече на 31 декември, което пораждаше перманентни спекулации за бъдещето му. Ней дори беше свързван с Интер Маями, където евентуално можеше да се събере с добрите си приятели Меси и Суарес. В крайна сметка той ще остане в Сантос още една година.

“Принцът на “Вила Белмиро” остава у дома до 2026 г.! Неймар-младши подновява договора си със Сантос до края на сезона, за да продължи да пише футболната си история със свещения екип”, обяви клубът на официалния си уебсайт.

“Много съм щастлив като президент и фен на Сантос. Това, че Неймар, нашият принц, остава с нас до края на годината, показва, че проектът ни за възстановяване на клуба и футбола ни върви силно, спазвайки процесите и укрепвайки доверието. На прав път сме”, заяви клубният президент Марсело Тейшейра.

Целта на самия Неймар е да е готов за началото на сезона и да играе редовно, за да може да попадне в разширения списък на Карло Анчелоти за Световното първенство.

O PRÍNCIPE CONTINUA! ✍🏽



O eterno #MeninoDaVila Neymar Jr renovou seu contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o #MantoSagrado!



Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/JHix07RFxl — Santos FC (@SantosFC) January 6, 2026