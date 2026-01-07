Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сантос
  3. Сантос обяви голямата новина за Неймар

Сантос обяви голямата новина за Неймар

  • 7 яну 2026 | 10:39
  • 2815
  • 1
Сантос обяви голямата новина за Неймар

Неймар удължи договора си със Сантос до края на сезона, обяви бразилският футболен клуб. Предишният контракт на бившия играч на Барселона и Пари Сен Жермен изтече на 31 декември, което пораждаше перманентни спекулации за бъдещето му. Ней дори беше свързван с Интер Маями, където евентуално можеше да се събере с добрите си приятели Меси и Суарес. В крайна сметка той ще остане в Сантос още една година.

“Принцът на “Вила Белмиро” остава у дома до 2026 г.! Неймар-младши подновява договора си със Сантос до края на сезона, за да продължи да пише футболната си история със свещения екип”, обяви клубът на официалния си уебсайт.

“Много съм щастлив като президент и фен на Сантос. Това, че Неймар, нашият принц, остава с нас до края на годината, показва, че проектът ни за възстановяване на клуба и футбола ни върви силно, спазвайки процесите и укрепвайки доверието. На прав път сме”, заяви клубният президент Марсело Тейшейра.

Целта на самия Неймар е да е готов за началото на сезона и да играе редовно, за да може да попадне в разширения списък на Карло Анчелоти за Световното първенство.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Сити ще търси стабилизиране след двете поредни равенства

Манчестър Сити ще търси стабилизиране след двете поредни равенства

  • 7 яну 2026 | 07:28
  • 1374
  • 0
Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

  • 7 яну 2026 | 07:12
  • 3297
  • 1
Интер рядко греши срещу Парма

Интер рядко греши срещу Парма

  • 7 яну 2026 | 06:52
  • 1655
  • 0
Менян преподписва с Милан до дни

Менян преподписва с Милан до дни

  • 7 яну 2026 | 06:45
  • 1363
  • 0
Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

  • 7 яну 2026 | 05:56
  • 3732
  • 0
Защитник на Ман Сити ще играе в Бундеслигата

Защитник на Ман Сити ще играе в Бундеслигата

  • 7 яну 2026 | 05:11
  • 2905
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 1260
  • 4
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 1576
  • 0
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 29804
  • 5
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 14861
  • 7
Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

  • 7 яну 2026 | 07:12
  • 3297
  • 1