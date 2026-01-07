Стойко Сакалиев стана зам.-директор на училище

Любимецът на феновете на ЦСКА - Стойко Сакалиев, който доскоро беше администратор на "червените", официално пое по нов и съвсем различен път. Той става заместник-главен директор на бургаското спортно училище "Юрий Гагарин".

"Винаги съм бил и ще продължа да бъда част от семейството на ЦСКА – под една или друга форма. Това е нещо, което остава в мен завинаги.

Днес обаче поемам по малко по-различен път. Път, който отново е свързан със спорта, но в друга роля и с по-широка отговорност. Роля, която ми дава възможност да бъда част от развитието на българския спорт – най-вече на децата и младите таланти, с които България се гордее днес и ще се гордее и в бъдеще.

Ако успея да бъда дори малка част от този процес и от тези бъдещи успехи, ще се чувствам истински удовлетворен.

Поемането на длъжността заместник-директор на Спортно училище „Юрий Гагарин“ – гр. Бургас е изключително отговорна стъпка, за която съм напълно подготвен. Приемам я със сериозност, уважение и ясното съзнание, че това не е крайна цел, а част от един по-дълъг път.

Оттук нататък посоката е ясна – напред и нагоре. С нови цели, които ще се постигат поетапно, с работа, търпение и в правилния момент. Всеки от вас ще може да вижда и да следи дейностите, с които ще се занимавам. Вярвам, че това ще бъде интересно за много хора, защото българският спорт има нужда от развитие, устойчив растеж и дългосрочна визия", написа Сакалиев в социалните мрежи.