  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

  • 5 яну 2026 | 20:18
  • 1327
  • 0

Дъщерята на железния защитник Трифон Иванов - Галина, използва социалните си мрежи, за да почете великия Димитър Пенев. Към видео с избрани моменти на Стратега, Галина Иванова написа: "Дълбок Поклон...".

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко
Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

Освен това, тя сподели и страница от комикс, на който са нейният баща, който си отиде от този свят през 2016 г., и Димитър Пенев по време на участието на България на световното първенство в САЩ през 1994 г., когато страната ни завърши на 4-о място. Към комикса дъщерята на Туньо написа: "....има истории които никога няма да се повторят".

Снимки: Imago

