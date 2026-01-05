Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

Дъщерята на железния защитник Трифон Иванов - Галина, използва социалните си мрежи, за да почете великия Димитър Пенев. Към видео с избрани моменти на Стратега, Галина Иванова написа: "Дълбок Поклон...".

Освен това, тя сподели и страница от комикс, на който са нейният баща, който си отиде от този свят през 2016 г., и Димитър Пенев по време на участието на България на световното първенство в САЩ през 1994 г., когато страната ни завърши на 4-о място. Към комикса дъщерята на Туньо написа: "....има истории които никога няма да се повторят".

Снимки: Imago