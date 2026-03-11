Популярни
  Локомотив (София) ще награди Стефан Грозданов по случай 80-годишния му юбилей

Локомотив (София) ще награди Стефан Грозданов по случай 80-годишния му юбилей

  11 март 2026 | 14:46
Локомотив (София) ще награди Стефан Грозданов по случай 80-годишния му юбилей

Локомотив (София) съобщи, че ще награди дългогодишния си треньор Стефан Грозданов по случай 80-годишния му юбилей. 

"Локомотивци, в петък, 13 март, от 19:00 ч. ще сме домакини в среща от 26-ия кръг на Първа лига.

С удоволствие съобщаваме, че преди първия съдийски сигнал президентът на клуба, г-н Веселин Стоянов, ще награди един от най-успешните треньори в нашата съвременна история – Стефан Грозданов, по случай неговия 80-годишен юбилей. Специални гости в петъчната вечер ще бъдат и голяма част от играчите, треньорите и хората от щаба на Локомотив, които под ръководството на Грозданов изведоха отбора до рекордната серия от 8 поредни мача без загуба в европейските клубни турнири, както и два пъти до завоюването на бронзовите медали в периода 2006–2007 г.

Заповядайте на стадиона, за да аплодираме заедно нашите „червено-черни“ любимци и да подкрепим мощно отбора в дербито", написаха от клуба за мача със Славия. 

