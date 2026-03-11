Цветомир Найденов отново коментира дузпата на "Герена", намеси джудото

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново взе отношение по повод дузпата на Левски срещу Локомотив (Пловдив). След мача на "Герена", спечелен от "сините" с 1:0 след удар на Евертон Бала от 11-те метра, бизнесменът написа "Чистаааааааааа!!!". Днес хазартният бос се похвали, че неговото виждане съвпадало с това от анализа на СК на БФС. "Е, щом и Съдийската комисия потвърди моето "Чистаааааааааа", 'начи всичко е ОК", написа той във "Фейсбук".
Накрая Найденов завършва публикацията с наименованията на хватки от джудото: Harai Goshi и Uki Waza - специфични хвърляния от джудото, създадени от Джигоро Кано.