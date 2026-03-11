Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Цветомир Найденов отново коментира дузпата на "Герена", намеси джудото

Цветомир Найденов отново коментира дузпата на "Герена", намеси джудото

  • 11 март 2026 | 16:47
  • 2099
  • 4

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново взе отношение по повод дузпата на Левски срещу Локомотив (Пловдив). След мача на "Герена", спечелен от "сините" с 1:0 след удар на Евертон Бала от 11-те метра, бизнесменът написа "Чистаааааааааа!!!". Днес хазартният бос се похвали, че неговото виждане съвпадало с това от анализа на СК на БФС. "Е, щом и Съдийската комисия потвърди моето "Чистаааааааааа", 'начи всичко е ОК", написа той във "Фейсбук".

Накрая Найденов завършва публикацията с наименованията на хватки от джудото: Harai Goshi и Uki Waza - специфични хвърляния от джудото, създадени от Джигоро Кано.

